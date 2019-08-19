Samassa taburcu edildi

BUGÜN NELER OLDU

Sivasspor'un Beşiktaş'ı 3-0 yendiği maçta Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren ve ambulansla hastaneye kaldırılan kaleci Mamadou Samassa, tedavisinin ardından taburcu edildi. Maç sonrası nöroloji servisinde kontrolda tutulan ve dün sabah muayene edilen 29 yaşındaki Malili kalecinin sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine taburcu edilmesine karar verildi. Samassa, işlemlerinin ardından hastaneden ayrıldı. Öte yandan kırmızı-beyazlılara Beşiktaş maçından sonra 2 gün izin verildi. Sivasspor, Çaykur Rizespor ile pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın 18:00'de yapacağı idmanla başlayacak.