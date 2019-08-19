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haberleri! Beşiktaş transferde gaza bastı

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... , sol kanat, kaleci ve forvet transferi için bir kez daha yönetimin kapısını çaldı... Konoplyanka'nın bonservisi için fiyat artıracak olan siyah beyazlılar, Emre Kılınç transferinden de vazgeçmiş değil... Peki Konoplyanka transferinde Beşiktaş'ı bekleyen büyük sıkıntı ne? Beşiktaş golcü transferi için ilk sıraya ise tanıdık bir ismi aldı. İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 19.8.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 10:00
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş transferde gaza bastı

AVCI'DAN ACİL TALEP

Ağır Sivasspor yenilgisi sonrası yardımcılarıyla birlikte sabaha kadar karşılaşmanın analizini yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ısrarla istediği sol kanat, kaleci ve forvet transferi için bir kez daha yönetimin kapısını çaldı. Takviyelerin acil olarak yapılmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcının, Göztepe maçına kadar bir adım atılmasını beklediği öğrenildi. Mali açıdan imkan olması halinde ön libero da talep eden Avcı'nın bu bölgede Medel ve Oğuzhan'ın yetersiz kaldığını rapor ettiği kaydedildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin ise bütçe ölçüsünde sol kanat ve forvetin ardından, şartlar uygun olursa orta alana da takviye yapabileceklerini bildirdiği ifade edildi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş transferde gaza bastı
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