Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş transferde gaza bastı

AVCI'DAN ACİL TALEP

Ağır Sivasspor yenilgisi sonrası yardımcılarıyla birlikte sabaha kadar karşılaşmanın analizini yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ısrarla istediği sol kanat, kaleci ve forvet transferi için bir kez daha yönetimin kapısını çaldı. Takviyelerin acil olarak yapılmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcının, Göztepe maçına kadar bir adım atılmasını beklediği öğrenildi. Mali açıdan imkan olması halinde ön libero da talep eden Avcı'nın bu bölgede Medel ve Oğuzhan'ın yetersiz kaldığını rapor ettiği kaydedildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin ise bütçe ölçüsünde sol kanat ve forvetin ardından, şartlar uygun olursa orta alana da takviye yapabileceklerini bildirdiği ifade edildi.