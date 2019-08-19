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Son dakika transfer haberi: , için İstanbul'da

Son dakika haberi... 'un, transferi için temaslarını sürdürdüğü İngiliz forvet , İstanbul'a geldi. İngiliz oyuncu Sturridge'in bordo mavili kulübün yöneticileriyle yapacağı görüşmenin ardından detayların netleştirilmesi ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 19.8.2019 23:38 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 23:48
Son dakika transfer haberi: Daniel Sturridge, Trabzonspor için İstanbul'da

Son dakika transfer haberi... Trabzonspor'un transfer listesindeki Daniel Sturridge, görüşmeleri yürütmek üzere İstanbul'a geldi. Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin ardından detayların netleştirilmesi ve Daniel Sturridge transferine ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

İngiltere'de transfer döneminin 8 Ağustos Perşembe gece 00.00 itibariyle kapanmasının ardından bordo mavili ekip transferde bir adım öne geçmişti.

Gün içinde Fransa'da yayım yapan L'Equipe gazetesinin geçtiği habere göre bordo mavili kulüp transferi önümüzdeki günlerde resmen duyuracak.

Haberde adı Monaco'yla da anılan ve bonservisi elinde olan yıldız isimle uzun süreli bir sözleşme imzalanacağı öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla 27 maçta forma giyen Sturridge 4 gol atıp 2 asist yaptı.

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Son dakika transfer haberi: Daniel Sturridge, Trabzonspor için İstanbul'da
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