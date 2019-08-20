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Biraz daha sabır

, için ’a gelecek ancak kesinleşmiş bir tarihi yok

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Biraz daha sabır
Galatasaraylıların yolunu gözlediği Falcao'nun geliş süreci biraz daha uzayacak. Monaco ile görüşmelerin devam ettiği ve sözleşme detaylarının henüz netleşmediği öğrenildi. Kolombiyalı golcü, Manoca ve Galatasaray'ın avukatları anlaşma üzerinde çalışmaya devam ediyor. Sarıkırmızılılar ile Fransız kulübü arasında uzun süreli ortaklık içeren bir anlaşma hazırlandığı, metinlerin üzerinde çalışmaların sürdüğü bildirildi. Islak imzaların atılmasını bekleyen Falcao, özel jetle İstanbul'a gelecek. Geliş tarihiyle ilgili şu anda kesinleşmiş bir tarih olmadığını ifade eden Galatasaraylı yöneticiler, "Bu kolay bir transfer değil. Biraz daha sabır. Sadece geldiği zaman çok görkemli bir imza töreni olacağını söyleyebiliriz" diye konuştular.
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