Biraz daha sabır

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaraylıların yolunu gözlediği Falcao'nun geliş süreci biraz daha uzayacak. Monaco ile görüşmelerin devam ettiği ve sözleşme detaylarının henüz netleşmediği öğrenildi. Kolombiyalı golcü, Manoca ve Galatasaray'ın avukatları anlaşma üzerinde çalışmaya devam ediyor. Sarıkırmızılılar ile Fransız kulübü arasında uzun süreli ortaklık içeren bir anlaşma hazırlandığı, metinlerin üzerinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.Geliş tarihiyle ilgili şu anda kesinleşmiş bir tarih olmadığını ifade eden Galatasaraylı yöneticiler,diye konuştular.