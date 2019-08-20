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Emre: İyi başladık sonu da güzel olsun

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Emre: İyi başladık sonu da güzel olsun
38 yaşındaki kaptan maça damga vurdu
Maçın ilk yarısında Isla (50) ile birlikte toplam 100 isabetli pas yapan Emre karşılaşma sonrası duygularını dile getirdi: "Uzun seneler sonra çubukluyla tekrar resmi maça çıkmak çok büyük keyif oldu. Takım arkadaşlarım gibi ben de elimden geldiğince mücadele ettim. Tatmin edici bir skor oldu. Bizim için kolay bir sene olmayacak. Geçen senenin ağırlığı oyuncularda var. Benim görevim buradaki aidiyeti artırmak. Taraftardan ricam, üzerinde çubuklu olan her futbolcuya destek olsunlar."
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Emre: İyi başladık sonu da güzel olsun
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