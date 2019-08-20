Emre: İyi başladık sonu da güzel olsun

BUGÜN NELER OLDU

Maçın ilk yarısında Isla (50) ile birlikte toplam 100 isabetli pas yapan Emre karşılaşma sonrası duygularını dile getirdi:Takım arkadaşlarım gibi ben de elimden geldiğince mücadele ettim.Bizim için kolay bir sene olmayacak. Geçen senenin ağırlığı oyuncularda var.