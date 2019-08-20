Özlenen Fenerbahçe geri döndü

Haftayı 5 golle kapatan Fenerbahçe, tam 123 hafta sonra Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu
Maçın Röntgeni
DÖRT
şampiyon adayının kazanamadığı ilk haftaya, Fenerbahçe noktayı koydu...
Ligin yeni takımı Gazişehir karşısında net bir galibiyet alarak yıllar sonra liderlik koltuğuna otururken,
futboluyla umut verdi.
TEK
tek futbolcuları değerlendirirken ilk sırayı Emre'ye vermezsek olmaz... Türk futbol tarihinin en yetenekli oyuncularından birini canlı izlediğimiz için şanslı bir nesiliz.
Topu ayağına her aldığında olumlu kullandı, birçoğunda kilit pas verdi.
GEÇEN
sezonu Slimani-Frey ikilisiyle geçiren Fenerbahçe taraftarı için Vedat Muriqi çölde bir vaha gibi!
Attığı golle stattaki herkese "Oh be golcümüz var" dedirtti. Bu sezon gol krallığı yarışında adını sıklıkla ifade edeceğimiz kesin gibi.
F.BAHÇE'NİN
çok merak edilen savunma göbeği skorun ve rakibin etkisiyle pek test edilemedi. Ancak Zanka en azından top kullanmada olumlu bir görüntü verdi.
Jailson yaptığı kritik hamlelerle kırk yıllık stoper gibi bir performans sergiledi.
ELBETTE
Fenerbahçe henüz çok yeni kurulan bir takıma karşı aldı bu galibiyeti... Ancak Kadıköy'deki atmosferi de hesaba katarak bu yılın geçen yıldan çok farklı olacağını söyleyebiliriz.
TÜM
bunların yanında takımın ihtiyaçlarını yine dile getirelim. En acilinden bir stoper ve Kolarov'u kadrosuna katması gerekiyor.
123
Sarı-lacivertliler son olarak 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 30 Kasım 2015'te Trabzon'u 2-0 yenerek lider olmuştu. Aradan geçen yaklaşık 4 yıl ve 3.5 sezonda (123 hafta) hiçbir haftayı lider bitiremedi. Süper Lig'in 62 yıllık tarihinde ilk kez karşılaştığı Gazişehir karşısında özlemi dindirdi.
15
Gazişehir maçının ilk 20 dakikasında 3 penaltı kazanan Fenerbahçe, daha önceki 15 Süper Lig karşılaşmasının toplamında aynı sayıda penaltı kazanmıştı.
3
Süper Lig'de en son 10 Aralık 2017'de Osmanlıspor- Alanyaspor maçının ilk yarısında 3 kez penaltı kararı verilmişti. 29 dakikada verilen 3 penaltı ile Osmanlı, 3-0'ı bulmuş maçı da bu skorla kazanmıştı.
20 DAKİKADA 3 PENALTI
5. DAKIKADA Kruse, Emre'nin pası sonrası ani bir dönüşle ceza sahası içine girmek üzereyken Kana Bıyık'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Moses vuruşu ağlarla buluşturdu.
12. DAKIKADA Chibsah'ın, Emre'ye ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem beyaz noktayı gösterdi. Moses kaçırdı.
20. DAKIKADA Moses'in sağdan ceza alanına gönderdiği topu Kana Bıyık kornere gönderdi. VAR uyarısı geldi.
Moses'in ortasında topun Morais'in eline çarptığı tespit edildi. Bu kez Emre golü buldu.
VEDAT: GOLLERİMİN DEVAMI GELECEK
Süper Lig'de geçen sezonu 17 golle tamamlayan Vedat Muriqi, sarı-lacivertli forma ile çıktığı ilk lig maçında golünü attı. Ceza sahasına gelen topu göğsüyle önüne alan (1) Kosovalı golcü sol ayağıyla çok sert bir vuruş yaptı (2) ve farkı ikiye çıkardı. Vedat'ın Süper Lig'de çektiği ilk şut gol oldu. Karşılaşma sonrası golünü şöyle anlattı: "Emre abi ile göz göze geldik, uzun top atacağını anladım. Göğsümle aldım ve top sektikten sonra öyle vurmak daha kolay oluyor. İnşallah gollerimin devamı gelecek."