Özlenen Fenerbahçe geri döndü

Haftayı 5 golle kapatan Fenerbahçe, tam 123 hafta sonra Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturduşampiyon adayının kazanamadığı ilk haftaya, Fenerbahçe noktayı koydu...Ligin yeni takımı Gazişehir karşısındafutboluyla umut verdi.tek futbolcuları değerlendirirken ilk sırayı Emre'ye vermezsek olmaz...Topu ayağına her aldığında olumlu kullandı, birçoğunda kilit pas verdi.sezonu Slimani-Frey ikilisiyle geçiren Fenerbahçe taraftarı içinAttığı golle stattaki herkese "Oh be golcümüz var" dedirtti. Bu sezon gol krallığı yarışında adını sıklıkla ifade edeceğimiz kesin gibi.çok merak edilen savunma göbeği skorun ve rakibin etkisiyle pek test edilemedi. AncakJailson yaptığı kritik hamlelerle kırk yıllık stoper gibi bir performans sergiledi.Fenerbahçe henüz çok yeni kurulan bir takıma karşı aldı bu galibiyeti... Ancak Kadıköy'deki atmosferi de hesaba katarak bu yılın geçen yıldan çok farklı olacağını söyleyebiliriz.bunların yanında takımın ihtiyaçlarını yine dile getirelim.Sarı-lacivertliler son olarak 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 30 Kasım 2015'te Trabzon'u 2-0 yenerek lider olmuştu. Aradan geçen yaklaşık 4 yıl ve 3.5 sezonda (123 hafta) hiçbir haftayı lider bitiremedi. Süper Lig'in 62 yıllık tarihinde ilk kez karşılaştığı Gazişehir karşısında özlemi dindirdi.Gazişehir maçının ilk 20 dakikasında 3 penaltı kazanan Fenerbahçe, daha önceki 15 Süper Lig karşılaşmasının toplamında aynı sayıda penaltı kazanmıştı.Süper Lig'de en son 10 Aralık 2017'de Osmanlıspor- Alanyaspor maçının ilk yarısında 3 kez penaltı kararı verilmişti. 29 dakikada verilen 3 penaltı ile Osmanlı, 3-0'ı bulmuş maçı da bu skorla kazanmıştı.5. DAKIKADA Kruse, Emre'nin pası sonrası ani bir dönüşle ceza sahası içine girmek üzereyken Kana Bıyık'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Moses vuruşu ağlarla buluşturdu.12. DAKIKADA Chibsah'ın, Emre'ye ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem beyaz noktayı gösterdi. Moses kaçırdı.20. DAKIKADA Moses'in sağdan ceza alanına gönderdiği topu Kana Bıyık kornere gönderdi. VAR uyarısı geldi.Moses'in ortasında topun Morais'in eline çarptığı tespit edildi. Bu kez Emre golü buldu.Süper Lig'de geçen sezonu 17 golle tamamlayan Vedat Muriqi, sarı-lacivertli forma ile çıktığı ilk lig maçında golünü attı. Ceza sahasına gelen topu göğsüyle önüne alan (1) Kosovalı golcü sol ayağıyla çok sert bir vuruş yaptı (2) ve farkı ikiye çıkardı. Vedat'ın Süper Lig'de çektiği ilk şut gol oldu. Karşılaşma sonrası golünü şöyle anlattı: "Emre abi ile göz göze geldik, uzun top atacağını anladım. Göğsümle aldım ve top sektikten sonra öyle vurmak daha kolay oluyor. İnşallah gollerimin devamı gelecek."