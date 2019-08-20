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Puskas ödülü için 10 aday belli oldu

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Puskas ödülü için 10 aday belli oldu
FIFA'nın düzenlediği ve yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü için 10 aday belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre unutulmaz Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın anısına 2009'dan beri verilen "en iyi gol" ödülünün adayları arasında, Messi'nin Real Betis maçında attığı aşırtma gol ile Los Angeles Galaxy forması giyen Ibrahimovic'in ters vole ile Toronto ağlarını havalandırdığı gol de yer aldı. FIFA'nın internet sitesinden yapılan ilk oylama, 1 Eylül'e kadar sürecek. Bu tarihte aday sayısı 3'e düşecek ve ödülün sahibi, FIFA'nın belirlediği jürinin yapacağı oylama ile 23 Eylül'de Milano'daki törende açıklanacak.
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