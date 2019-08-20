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Sörloth parmak ısırtıyor

forması ile çıktığı 3 maçta da gol atan Norveçli taraftarların gözdesi oldu

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Sörloth parmak ısırtıyor
Trabzonspor'un Crystal Palace'tan kiraladığı Norveçli golcü Sörloth, Kasımpaşa karşısındaki futbolu ile bir kez daha yıldızlaşırken, bordo-mavili taraftarların da gözdesi oldu. Sosyal medyada övgüler yağdırılan Sörtloth ise gözünü Avrupa Ligi playoff turunda AEK ile oynayacakları ilk maça çevirmiş durumda. Kasımpaşa karşısında da iyi oynadıklarını ancak bunu sonuca yansıtamadıklarını söyleyen genç futbolcu, "AEK maçı bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Bunun farkındayız. Deplasmandaki karşılaşmada iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Evimizde oynayacağımız maçta da galibiyete uzanacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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Sörloth parmak ısırtıyor
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