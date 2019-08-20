Sörloth parmak ısırtıyor

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un Crystal Palace'tan kiraladığı Norveçli golcü Sörloth, Kasımpaşa karşısındaki futbolu ile bir kez daha yıldızlaşırken, bordo-mavili taraftarların da gözdesi oldu. Sosyal medyada övgüler yağdırılan Sörtloth ise gözünü Avrupa Ligi playoff turunda AEK ile oynayacakları ilk maça çevirmiş durumda. Kasımpaşa karşısında da iyi oynadıklarını ancak bunu sonuca yansıtamadıklarını söyleyen genç futbolcu,şeklinde konuştu.