Sturrıdge Trabzon’da

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'da Daniel Sturridge imza atmak için İstanbul'a geldi. Uzun süredir devam eden görüşmeler mutlu sonla bitti.. Dün gece geç saatlerde annesiyle birlikte İstanbul'a inen yıldız oyuncuyu Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve başkan yardımcısı Sertaç Güven karşıladı. Son görüşmenin ardından resmi imzalar atılacak. Anlaşma 2+1 yıllık olacak.Bordomavili kulübün ayrıca 29 yaşındaki oyuncuya 1.5 milyon Euro imza parası vereceği öğrenildi. Fransız spor gazetesi L'Equipe de, 29 yaşındaki İngiliz forvetin Monaco ve F.Bahçe'nin tekliflerini geri çevirdiğini ve bordo-mavililere 'Evet' dediğini yazdı.Tecrübeli oyuncu, İngiliz ekibinde 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.