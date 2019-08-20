Sturrıdge Trabzon’da

Trabzonspor'da Daniel Sturridge imza atmak için İstanbul'a geldi. Uzun süredir devam eden görüşmeler mutlu sonla bitti.. Dün gece geç saatlerde annesiyle birlikte İstanbul'a inen yıldız oyuncuyu Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve başkan yardımcısı Sertaç Güven karşıladı. Son görüşmenin ardından resmi imzalar atılacak. Anlaşma 2+1 yıllık olacak. İngiliz golcü Sturridge'e, senelik 2 milyon Euro maaş verilecek. Bu rakamın, oynadığı maç ve attığı gol sayısı gibi çeşitli bonuslarla 3 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek.
Bordomavili kulübün ayrıca 29 yaşındaki oyuncuya 1.5 milyon Euro imza parası vereceği öğrenildi. Fransız spor gazetesi L'Equipe de, 29 yaşındaki İngiliz forvetin Monaco ve F.Bahçe'nin tekliflerini geri çevirdiğini ve bordo-mavililere 'Evet' dediğini yazdı. Kariyerinde İngiltere dışında bir ülkede forma giymeyen Daniel Sturridge, geçtiğimiz sezon Liverpool ile 27 karşılaşmada 818 dakika süre aldı.
Tecrübeli oyuncu, İngiliz ekibinde 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.