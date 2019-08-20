Trabzonspor Avrupa'da ilk kez bir Yunan takımıyla karşılaşacak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK ile mücadele edecek. Bugüne kadar Avrupa sahnesinde 30 farklı ülkenin takımlarıyla karşılaşan bordo-mavililer, tarihinde de ilk kez bu platformda bir Yunan ekibiyle oynayacak.



YUNANİSTAN 31. ÜLKE OLACAK

Trabzonspor, Avrupa'da 16 maç ile en çok İtalyan takımlarıyla karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, İspanya temsilcileriyle de 13 müsabakaya çıktı.

Bugüne kadar Avrupa'da 127 maçta sahaya çıkan Karadeniz ekibi, 49 galibiyet, 33 beraberlik ve 45 yenilgi aldı. Attığı 166 gole karşılık ise kalesinde 169 gol gördü.



TRABZONSPOR'DAN YUNANİSTAN'DAN 1 OYUNCU FORMA GİYDİ

Trabzonspor, kulüp tarihinde Yunanistan'dan sadece 1 oyuncuyu kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, bu transferi savunma oyuncusu Avraam Papadopoulos ile gerçekleştirmişti.