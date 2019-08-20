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'da AEK maçı hazırlıkları

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan'ın AEK takımıyla 22 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 13:05
Trabzonspor'da AEK maçı hazırlıkları

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktiksel çalışmalar yaptığı belirtildi.

Açıklamada, antrenman sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in teknik direktör Karaman ile görüşerek AEK maçı öncesi başarılar dilediği kaydedildi.

Trabzonspor'un, İstanbul'daki hazırlıkların ardından bugün Atina'ya gideceği ve çalışmalarına burada devam edeceği aktarıldı.

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Trabzonspor'da AEK maçı hazırlıkları
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