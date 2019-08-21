AEK Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? AEK Trabzonspor maçı ne zaman?

Bu sezon oynadığı futbol ile taraflı tarafsız tüm futbolseverler tarafından geçer not alan Trabzonspor, önceki turda Çekya ekibi Sparta Prag'ı özellikle ikinci maçtaki güzel oyunuyla kupanın dışına itmeyi başarmıştı. Ligde ise ilk hafta da Kasımpaşa ile berabere kalan Trabzonspor, yarın oynayacağı mücadele ile gruplara kalmak için avantaj yakalamak istiyor. Peki, AEK Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? AEK Trabzonspor ne zaman? İşte tüm bu soruların yanıtları…

AEK TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA NE ZAMAN?

22.08.2019 Perşembe günü saat 21:00'da başlayacak maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Heyecan verici mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor'un Yunanistan'a giden kafilesinde şu isimler yer aldı:

Uğurcan, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Ivanildo Fernandes, Campi, Pereira, Novak, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Ekuban, Sörloth