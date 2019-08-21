Beşiktaş, Isimat-Mirin'i Toulouse'a kiraladı

BEŞIKTAŞ'TA Abdullah Avcı tarafından kadroda düşünülmeyen ve kendisine kulüp bulması istenen Nicolas Isimat-Mirin, Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse'a kiralandı. Fransa'dan Amiens'in yaptığı teklifleri reddeden 27 yaşındaki stoper, Toulouse'un teklifini kabul etti. 1 yıllığına kiralık olarak ülkesinin yolunu tutan Isimat-Mirin'in maaşını da Toulouse karşılayacak. Fransız ekibi, siyah-beyazlılara kiralama bedeli de ödeyecek.

Jeremain Lens'e ülkesinden talip var

ISIMATMIRIN'IN ardından Jeremain Lens'in de ayrılığı gündemde. Hollanda'da Nos Sport'ta yer alan habere göre; Lozano'yu Napoli'ye satmaya hazırlanan PSV'nin bu oyuncunun yerine Jeremain Lens'i düşündüğü öne sürüldü. Hollanda devinin bu mevki için bir genç oyuncu Ritsu Doan olmak üzere 4 de tecrübeli oyuncuyu gündemine aldığı ve Lens'in de bu isimler arasında olduğu kaydedildi.