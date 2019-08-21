Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş, Isimat-Mirin'i Toulouse'a kiraladı

, Isimat-Mirin'i Toulouse'a kiraladı

Giriş Tarihi: 21.8.2019
Beşiktaş, Isimat-Mirin'i Toulouse'a kiraladı

BEŞIKTAŞ'TA Abdullah Avcı tarafından kadroda düşünülmeyen ve kendisine kulüp bulması istenen Nicolas Isimat-Mirin, Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse'a kiralandı. Fransa'dan Amiens'in yaptığı teklifleri reddeden 27 yaşındaki stoper, Toulouse'un teklifini kabul etti. 1 yıllığına kiralık olarak ülkesinin yolunu tutan Isimat-Mirin'in maaşını da Toulouse karşılayacak. Fransız ekibi, siyah-beyazlılara kiralama bedeli de ödeyecek.

Jeremain Lens'e ülkesinden talip var

ISIMATMIRIN'IN ardından Jeremain Lens'in de ayrılığı gündemde. Hollanda'da Nos Sport'ta yer alan habere göre; Lozano'yu Napoli'ye satmaya hazırlanan PSV'nin bu oyuncunun yerine Jeremain Lens'i düşündüğü öne sürüldü. Hollanda devinin bu mevki için bir genç oyuncu Ritsu Doan olmak üzere 4 de tecrübeli oyuncuyu gündemine aldığı ve Lens'in de bu isimler arasında olduğu kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, Isimat-Mirin'i Toulouse'a kiraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN