Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'dan transfer açıklaması: Valentine Ozornwafor

'dan transfer açıklaması:

, Haziran ayında 4 yıllık sözleşme imzaladığı Nijeryalı stoper 'un İspanyol ekibi 'ya kiralanması için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019 03:13
Galatasaray'dan transfer açıklaması: Valentine Ozornwafor

Galatasaray'da yeni transferlerden Nijeryalı genç savunma oyuncusu Valentine James Ozornwafor'un İspanyol ekibi Almeria'ya kiralanması konusunda görüşmeler başladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbula gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Sarı kırmızılı kulüp, 20 yaşındaki oyuncuyla 28 Haziran 2019 tarihinde 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray'a yıldız oyuncu için dev transfer teklifi! Mbaye Diagne beklenirken...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan transfer açıklaması: Valentine Ozornwafor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN