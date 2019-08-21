Kemikkıran Çağlar Söyüncü

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LEICESTER City formasıyla sezona müthiş bir başlangıç yaparak İngilizleri kendisine hayran bırakan milli futbolcu Çağlar Söyüncü hakkında takım arkadaşı Ben Chilwell'den çarpıcı açıklamalar geldi. Sky Sports'a konuşan Chilwell,dedi. 23 yaşındaki Çağlar, geçen hafta Chelsea karşısındaki performansıyla maçın adamı seçilmişti.