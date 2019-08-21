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Kemikkıran

’de sezona bomba gibi giren milli oyuncumuz hakkında çarpıcı sözler... 'nün agresif olduğunu söyleyen takım arkadaşı Chilwell, "Elinizi sıkarken kemiklerinizin sesini duyabiliyorsunuz" dedi

Giriş Tarihi: 21.8.2019
Kemikkıran Çağlar Söyüncü
LEICESTER City formasıyla sezona müthiş bir başlangıç yaparak İngilizleri kendisine hayran bırakan milli futbolcu Çağlar Söyüncü hakkında takım arkadaşı Ben Chilwell'den çarpıcı açıklamalar geldi. Sky Sports'a konuşan Chilwell, "Çağlar sürekli el şakası yapıyor. Gerçekten çok agresif birisi. Sabahları elinizi sıkarken kemiklerinizin sesini duyabiliyorsunuz. Ve elinizi bırakmıyor çünkü insanlara acı vermekten hoşlanıyor. Buz banyosundayken suyun içinde zıplayarak dışarıda olan ben ve King'e su sıçrattı. Sonra da güldü" dedi. 23 yaşındaki Çağlar, geçen hafta Chelsea karşısındaki performansıyla maçın adamı seçilmişti.
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Kemikkıran Çağlar Söyüncü
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