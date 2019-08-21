Kemikkıran Çağlar Söyüncü

LEICESTER City formasıyla sezona müthiş bir başlangıç yaparak İngilizleri kendisine hayran bırakan milli futbolcu Çağlar Söyüncü hakkında takım arkadaşı Ben Chilwell'den çarpıcı açıklamalar geldi. Sky Sports'a konuşan Chilwell, "Çağlar sürekli el şakası yapıyor. Gerçekten çok agresif birisi. Sabahları elinizi sıkarken kemiklerinizin sesini duyabiliyorsunuz. Ve elinizi bırakmıyor çünkü insanlara acı vermekten hoşlanıyor. Buz banyosundayken suyun içinde zıplayarak dışarıda olan ben ve King'e su sıçrattı. Sonra da güldü"
dedi. 23 yaşındaki Çağlar, geçen hafta Chelsea karşısındaki performansıyla maçın adamı seçilmişti.