Galatasaray'a Mbaye Diagne'den kötü haber: 6 milyon Euro bile veren yok

Ara transferin son günü Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro peşin bonservis ödenerek alınan Mbaye Diagne için Galatasaray'ın kasasından 3 milyon Euro da şampiyonluk bonusu çıktı. Sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayan Diagne'yi yönetim Haziran ayında satma kararı aldı ancak evdeki hesap çarşıya uymadı! Bonservis bedeli '15 milyon Euro' olarak belirlenen Senegalli golcü için Suudi Arabistan'dan beklenen teklif gelmedi. Trezeguet'yi 9 milyon Euro'ya Aston Villa'ya götüren menajer William D'Avila, Galatasaray'dan satış yetkisi aldığı Diagne'ye İngiltere'den kulüp bulamadı.

Sarı-kırmızılılar iki ay sonunda Diagne'yi zararına 11-12 milyon Euro'ya satmaya hazır olsa da kulüp yetkilileri, "Şu anda Diagne'ye 6-7 milyon Euro veren bile yok" diyerek yaşanan krizi özetlediler.

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G.SARAY yönetimi Diagne'nin transfer konusunu doğru bir strateji ile yönetemedi. Taraftar oyuncuya kızdığı için yönetim sessiz kalmayı tercih etti sadece başkan Mustafa Cengiz, Diagne'nin değerli bir oyuncu olduğunu dile getirdi. Sezon bittiğinde Diagne'ye Arap kulüpleri 12 milyon Euro vermişti. Ama yönetim o zaman Falcao ile temas halinde değildi. Ayrıca 13 milyon Euro'ya transfer edildiği için aşağı bir maliyete gönderdiklerinde eleştirilmekten korktular. Diagne'ye teklif var ama kulüplerin en yüksek 8 milyon Euro verdiklerini duydum. Mitroglou gitti, Falcao gelse bile Diagne ile oynayabilir. Senegalli golcü eğer kendini parlatırsa devre arası gönderilebilir. Ama yine de Diagne'yi iyi bir paraya satma adına yönetim güçlü menajerlerle görüşmeler yapıyor. Burada sorun oyuncunun istediği yüksek paradan kaynaklanıyor. Diagne, "Ben 4.5-5 milyon Euro almadan bir yere gitmem" diyor. Artık yönetim Diagne'nin itibarsızlaştırılmasına izin vermemeli. Yüksek maliyetle aldıkları oyuncuyu korumalılar. Oyuncunun iyi bir öz güvene ihtiyacı var