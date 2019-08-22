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'da beklenen ikili geliyor

'ın 2-0 yenildiği Denizlispor maçında ilk 11’de yer alan ancak performansıyla hayal kırıklığı yarata Konyaspor karşılaşmasında kızağa çekilecek. Orta sahanın merkezinde ise taraftarın sahada birlikte görmek için can attığı ikili birlikte görev yapacak.

Giriş Tarihi: 22.8.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 16:46
Galatasaray'da beklenen ikili geliyor

Galatasaray'ın, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, transferinin yetişmemesi nedeniyle Denizlispor mücadelesinde forma giyememişti.

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Galatasaray'da beklenen ikili geliyor
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