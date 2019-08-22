Galatasaray'da beklenen ikili geliyor

Galatasaray'ın 2-0 yenildiği Denizlispor maçında ilk 11’de yer alan ancak performansıyla hayal kırıklığı yarata Selçuk İnan Konyaspor karşılaşmasında kızağa çekilecek. Orta sahanın merkezinde ise taraftarın sahada birlikte görmek için can attığı ikili birlikte görev yapacak.
Giriş Tarihi: 22.8.2019 16:44Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 16:46
Galatasaray'ın, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, transferinin yetişmemesi nedeniyle Denizlispor mücadelesinde forma giyememişti.