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Gürcan Bilgiç, 'yi yorumladı ve transferde 2 isim verdi!

İlk haftanın en çok konuşulan takımı olan 'yi yazan Gürcan Bilgiç, sarı lacivertli takımın transfer gündemiyle alakalı da iki isim verdi ve dikkat çeken ifadeler kullandı.. İşte Bilgiç'in Fotomaç'taki köşesine taşıdığı o satırlar...

Giriş Tarihi: 22.8.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 09:22
Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'yi yorumladı ve transferde 2 isim verdi!

Haftanın özetini yaparken, geçen sezon ligi ilk üçte bitirenlerin, son dört sırayı paylaşmasına dikkat çekmeliyiz. Üç deplasman, üç mağlubiyet ve bunun yanında hazır ve istekli görüntü taşımayan oyunlar.

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Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'yi yorumladı ve transferde 2 isim verdi!
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