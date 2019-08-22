Haber Hattı

MHK'dan Bitigen ve Kardeşler'e görev yok

MHK, Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Listede Denizlispor-Galatasaray maçındaki yönetimi ile eleştiri alan Abdülkadir Bitigen ile Fenerbahçe-Gazişehir karşılaşmasında sarı-lacivertlilerin lehine 3 penaltı kararı veren Arda Kardeşler'e yer verilmedi. İlk haftanın lideri Fenerbahçe'nin Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maça Halil Umut Meler atandı. Bu maçın VAR hakemi de Cüneyt Çakır oldu. Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı maçı yönetecek olan Mete Kalkavan, Türk Telekom Stadı'nda en son 8 Mayıs 2016'da G.Saray'ın Beşiktaş'a 1-0 yenildiği maça çıkmıştı. Kalkavan'ın ligde son yönettiği G.Saray maçı ise geçen sezon 29 Nisan'da deplasmanda 0-0 sona eren Konya karşılaşmasıydı.

Slimani transferi kızdırdı

FALCAO'YU Galatasaray'a kaptıran Monaco'nun, geçen sezonu Fenerbahçe'de ligde bir golle geçiren İslam Slimani'yi kiralaması taraftarlarını kızdırdı. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren Monacolu futbolseverler, "Falcao'yu verip, Slimani'yi almak. Monaco bizimle dalga mı geçiyorsun?, Teşekkürler de Slimani kalsın, ihtiyacımız yok. Monaco biz golcü istiyoruz, Falcao'nun boşluğunu Slimani ile doldurursanız yeraltı dünyasını harekete geçirirsiniz" mesajlarını verdiler.

Slimani geçen sezon F.Bahçe ile ligde sadece 1 gol atmış ve sonra kadro dışı bırakılmıştı

Konyaspor UGANDALI oyuncu Miya'ya 3 yıllık imza attırdı

SÜPER Lig'de ilk haftayı sahasında Ankaragücü beraberliği ile kapatan Atiker Konyaspor, Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Yeşil-beyazlılar, Hırvatistan'ın HNK Gorica'dan Ugandalı milli futbolcu Farouk Miya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Orta saha ve forvet arkası oynayabilen Miya, Konyaspor'da 21 numaralı formayı giyecek

Sancho yeni sözleşme ile turnayı gözünden vurdu

BORUSSİA Dortmund'un genç yeteneği Jadon Sancho imzaladığı yeni sözleşme ile yaşıtları arasında dünyanın en çok kazanan ismi oldu. 19 yaşındaki Sancho için PSG ve M.United'ın devreye girmesiyle harekete geçen Dortmund, genç futbolcu ile haftalığı 190 bin Pound'dan yeni bir sözleşme imzaladı. Sancho'nun serbest kalma bedeli de 150 milyon Euro... Listede ikinci isim ise haftalık 132 bin Pound ile Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jnr'un. Vinicius'u bir başka R.Madridli, 18'lik Rodrygo haftalık 76 bin poundla takip ediyor. A.Madrid'in 126 milyon Euro'ya aldığı Felix'in haftalığı ise 58 bin pound...

İngiltere'de yükselen ırkçılığa karşı ORTAK TEPKI

PREMİER Lig'de bir hafta içinde 3. kez yaşanan ırkçı saldırılar büyük tepki çekti. Süper Kupa maçında penaltı kaçıran Chelsea'li Tammy Abraham ve Reading'ten Yakou Meite'ye sosyal medyadan yöneltilen ırkçı söylemlerin ardından Manchester United'ın Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldığı maçta penaltı kaçıran Paul Pogba'nın aynı tacizlere mağruz kalması üzerine eski futbolculardan Philip Neville, tüm kulüpleri ve sporcuları 6 aylığına sosyal medya hesaplarını kapatmaya davet etti. Manchester polisi de ırkçı taraftarlar için operasyon başlattı. Bu kişilere ömür boyu statlara giriş yasağı getirileceği belirtildi.

36'lık Ribery, Floransa'da büyük coşku ile karşılandı

BAYERN Münih'ten ayrılan 36 yaşındaki Franck Ribery, Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Floransa'da havalimanında coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılanan Fransız futbolcu, "Luca Toni ile konuştum ve öyle karar verdim" dedi. Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun bugün basına tanıtılacağı kaydedildi.

Her maçımız fınal

A MILLI Kadın Voleybol Takımı pasör çaprazlarından Meryem Boz, Ankara'da yarın başlayacak olan Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda her maçın final niteliğinde olduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin organizasyona ev sahipliği yapmasının avantajına ilişkin "Türkiye'nin arkamızda olması, tribünlerin desteği bizim için çok önemli" ifadesini kullanan Meryem, "Avrupa Şampiyonası'nda grubumuzdaki takımlar, voleybolu iyi bilen ve voleybolu iyi oynayan takımlar. Bu yüzden her maç bizim için final değerinde bir maç olacak" dedi.

Fenerbahçe Opet, kaptan Eda ile sözleşme yeniledi

FENERBAHÇE Opet Kadın Voleybol Takımı, kaptan Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Kulübün internet sitesinden, Eda Erdem için şu ifadelere yer verdi: "Fenerbahçe formasını 2008-09 sezonundan bu yana başarıyla terleten, armamızı gururla taşıyan kaptanımız Eda Erdem Dündar; 10 yılı aşkın bu süreçte kazanılan tarihi başarılarda önemli pay sahibi olmuştur. Anlaşma kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olsun."