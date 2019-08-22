Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kayserispor'da Ozornwafor şaşkınlığı

'da şaşkınlığı

İstikbal Mobilya , stoper transferinde ikinci kez başarısız oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 10:25
Kayserispor'da Ozornwafor şaşkınlığı

Süper Lig'de başarı çıtasını yükseltmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor, kadrosunu güçlendirmek için yaptığı girişimlerden netice alamaz oldu. Forvet transferinde şu ana kadar bir neticeye varamayan sarı kırmızılı kulüp, stoper transferini de yapamadı.

Avusturya kampı öncesi Galatasaray ile Ozornwafor için anlaşan ama imza attıramayan Kayserispor kulübü, önceki gün bu oyuncu ile yeniden anlaştığını açıklamıştı. Dün akşam ise Galatasaray kulübü, 20 yaşındaki stoper futbolcuyu İspanya Ligi takımlarından Almeria'ya kiraladığını duyurdu. Bu gelişme Kayserispor kulübünde şaşkınlığa yol açarken, sosyal medyada ise eleştiri konusu oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş U21 takımından Alpay Çelebi'yi transfer etmiş, Alpay da ligin ilk haftasında sakatlanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor'da Ozornwafor şaşkınlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN