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, 'in transferinde fotoğrafını paylaşmıştı: Kayıp genç kız bulundu

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi , 22 yaşındaki stoper 'in transferinde fotoğrafını paylaştığı genç kızın bulunduğunu açıkladı. Milli oyuncu 'in de formasını giydiği İtalyan ekibi transfer ettiği oyuncuları, kendisinden haber alınamayan kişilerin fotoğrafları ile duyuruyordu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019 18:53 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 18:57
Roma, Mert Çetin'in transferinde fotoğrafını paylaşmıştı: Kayıp genç kız bulundu

Kadrosuna kattığı oyuncuları, kendisinden haber alınamayan kişilerin fotoğrafları ile duyuran İtalyan ekibi Roma'nın, Mert Çetin'in transferinde resmini paylaştığı kayıp genç kız bulundu.

Roma kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Harika Haber! Bulundu! Roma'nın 6 gün önce transfer anonsunda gösterdiği kayıp genç kız, İngiltere'nin Londra şehrinde güvenli ve iyi bir şekilde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan ekibi, 16 Ağustos'ta Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Mert Çetin'in transferini açıklamış, sosyal medya hesabından da bugün bulunan kızın resmini yayınlamıştı.

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Roma, Mert Çetin'in transferinde fotoğrafını paylaşmıştı: Kayıp genç kız bulundu
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