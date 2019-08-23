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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 2. haftasının ilk maçında , İzmir ekibi ile karşı karşıya geliyor. İki takımın 51. kez bir araya geleceği maçı izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? sorularının cevaplarını yoğun olarak araştırıyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte maça ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 23.8.2019 19:08 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 19:08
Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 2. Haftanın perdesi karşılaşmasıyla açılacak. Hazırlık maçlarıya birlikte toplam 6 karşılaşmada galibiyet alamayan siyah-beyazlı ekip bu seriyi bozmak ve 3 puanın sahibi olmak istiyor. Öte yandan İzmir ekibi ise rakibini yenerek ligdeki ilk galibiyetine imza atmak istiyor. Bu keyifli maçı izlemek isteyen futbolseverler ise arama motorlarında yoğun olarak, Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte ligin 2. haftasının ilk maçına ilişkin detaylar…

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Göztepe maçına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

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Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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