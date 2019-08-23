Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Göztepe muhtemel 11’ler…

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2. Haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Hafta boyunca basına kapalı şekilde mücadele hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlı ekip, aynı zamanda bu sezon taraftarı önünde ilk resmi maçına çıkacak. Özellikle geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet moralleri bozarken, taraftarı önünde İzmir ekibine karşı kazanıp sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Futbolseverler mücadele öncesi Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda? Sorusuna yanıt arıyorlar. Beşiktaş Göztepe muhtemel 11'leri…

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadele ile ilgili tüm detayları anbean Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz…

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Medel, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, Ljajic, Quaresma, Güven

Göztepe: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Leo, Poko, Castro, Deniz, Serdar, Yasin, Eren

KARİUS FORMA BEKLİYOR

Sezon başlamadan sakatlanan Loris Karius, takımla çalışmalara başladı. Henüz tam hazır olmasa da Abdullah Avcı'nın forma şansı vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş'ta Göztepe karşılaşması öncesi eksikler dikkat çekiyor. Burak Yılmaz, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco'nun mücadelede forma giymeleri beklenmiyor.

70. RANDEVU

İki ekip daha önce Beşiktaş'ın ev sahipliğinde 35 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar taraftarı önündeki bu maçların 22'sini kazanırken 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Göztepe, deplasmanda 3 kez galibiyete uzandı. Bu maçla birlikte iki ekip toplamda 70. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan mücadelelerde de Beşiktaş'ın büyük üstünlüğü bulunuyor. Rakibini 37 kez mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, 11 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 21 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

TARAFTARDAN DESTEK ÇAĞRISI

Beşiktaş taraftarı, Göztepe maçı öncesinde sosyal medyadan destek çağrısı yaptı. Ligde alınan Sivasspor mağlubiyeti sonrasında takımın ayağa kalkmasını isteyen siyah-beyazlılar, 'Destek zamanı' diyerek Göztepe maçı öncesinde birlik mesajı verdi. Süper Lig'de haftanın açılış maçını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.