Beşiktaş taraftarıyla buluşuyor

ILK hafta Sivasspor'a deplasmanda 3-0 yenilen Beşiktaş, Vodafone Park'ta taraftarı önünde çıkacağı ilk maçına 3 puanla başlamak istiyor. Siyah-beyazlılar, 90 gün sonra taraftarlarının karşısına çıkacak. Son olarak geçen sezon 34. haftada Kasımpaşa'yı 24 Mayıs'ta konuk eden Kartal, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı. Gönderilmesi gündemde olan Quaresma ve Lens de kadroya alınırken, sakat olan Atiba, Roco ve Burak yine oynamayacak.

N'KOUDOU İMZAYI ATTI

BEŞIKTAŞ'IN yeni transferi Kevin N'koudou dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. 24 yaşındaki Fransız sol açık için Tottenham'a 3 eşit taksitte 4.5 milyon Euro ödenecek, oyuncu ise yılda 1.6 milyon Euro maaş alacak. Tottenham, N'Koudou'nun bir sonraki satışından da yüzde 50 pay alacak. İmzanın ardından sosyal medyadan taraftara seslenen N'Koudou, "Çağırdınız, geldim" mesajnı paylaştı. Fransa'da Nantes ve Marsilya formalarını giyen 24 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 11 milyon Euro bonservisle bedeliyle İngiltere'nin Tottenham takımına transfer oldu. Ancak Londra'da fazla forma şansı bulamayan sol kanat oyuncusu, Burnley ve Monaco'da kiralık olarak yer aldı.

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Geçen sezon Güven Yalçın'ın giydiği 19 numaralı formayı bu sezon yeni transfer Georges-Kevin N'Koudou terletecek...

GÖZTEPE MAÇININ KADROSUNA ALINDI

BEŞIKTAŞ'IN yeni sol kanadı Kevin N'Koudou, imzanın ardından akşam yapılan idmana çıktı. Fransız yıldız Göztepe maçının kadrosuna da alındı. 2015'te Marsilya'da kariyer zirvesi yaptığı sezonda 41 maçta 10 gol, 5 asiste imzasını atan N'Koudou, Tottenham, Burnley ve Monaco formalarıyla 37 maça çıktı. Fransız futbolcu, son 3 yılda 834 dakika sahada yer aldı ve 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı.