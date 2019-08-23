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, maçının ardından yurda döndü

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Yunanistan'ın takımı karşısında sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrılarak turun kapısını aralayan kafilesi 'a döndü.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 09:33
Trabzonspor, AEK maçının ardından yurda döndü

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor maçın hemen ardından Trabzon'a hareket etti. Saat: 01:30 sıralarında Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile Trabzon'a hareket eden kafile sabah saat 04:00 sıralarında Trabzon'a vardı. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yöneticilerde takımla birlikte Trabzon'a döndü.

PİLOT TEBRİK ETTİ

Trabzonspor'un, Yunanistan temsilcisi AEK'yı 3-1'lık skor ile yenmesinin ardından bordo-mavilileri taşıyan uçağın kaptanı Atina'dan, Trabzon'a hareket etmeden önce kafileyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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Trabzonspor, AEK maçının ardından yurda döndü
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