Trabzonspor, AEK maçının ardından yurda döndü

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor maçın hemen ardından Trabzon'a hareket etti. Saat: 01:30 sıralarında Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile Trabzon'a hareket eden kafile sabah saat 04:00 sıralarında Trabzon'a vardı. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yöneticilerde takımla birlikte Trabzon'a döndü.



PİLOT TEBRİK ETTİ



Trabzonspor'un, Yunanistan temsilcisi AEK'yı 3-1'lık skor ile yenmesinin ardından bordo-mavilileri taşıyan uçağın kaptanı Atina'dan, Trabzon'a hareket etmeden önce kafileyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU