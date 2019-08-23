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'a yenilen 'te taraftarlar çıldırdı! Stadı bastılar...

sahasında 'a 3-1 yenilip, Avrupa Kupalarında tur şansını zora sokunca hem Yunan medyası tarafından sert bir dille eleştirildi hem de taraftarlarını kızdırdı. Karşılaşma seyircisi olmasına rağmen maçı televizyondan izleyen Yunan taraftarlar stadı bastı ve polisle karşı karşıya geldi. İşte maçın Yunanistan'daki yankıları ve olayların detayları...

Giriş Tarihi: 23.8.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 09:42
Trabzonspor'a yenilen AEK'te taraftarlar çıldırdı! Stadı bastılar...

SPORT FM

Ülkenin önde gelen spor radyolarından Sport Fm, internet sitesi üzerinde karşılaşmanın analizini yaptı. ' ağır hasta' başlığıyla "AEK sezonun başında dağınık göründü. Maçı sadece 3-1 kaybettikleri için şanslılar" yorumu yapıldı.

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Trabzonspor'a yenilen AEK'te taraftarlar çıldırdı! Stadı bastılar...
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