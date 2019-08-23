Trabzonspor'a yenilen AEK'te taraftarlar çıldırdı! Stadı bastılar...

AEK sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilip, Avrupa Kupalarında tur şansını zora sokunca hem Yunan medyası tarafından sert bir dille eleştirildi hem de taraftarlarını kızdırdı. Karşılaşma seyircisi olmasına rağmen maçı televizyondan izleyen Yunan taraftarlar stadı bastı ve polisle karşı karşıya geldi. İşte maçın Yunanistan'daki yankıları ve olayların detayları...
Giriş Tarihi: 23.8.2019 09:37Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 09:42
SPORT FM
Ülkenin önde gelen spor radyolarından Sport Fm, internet sitesi üzerinde karşılaşmanın analizini yaptı. 'AEK ağır hasta' başlığıyla "AEK sezonun başında dağınık göründü. Maçı sadece 3-1 kaybettikleri için şanslılar" yorumu yapıldı.