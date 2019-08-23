Trabzonspor'a yenilen AEK'te taraftarlar çıldırdı! Stadı bastılar...

SPORT FM

Ülkenin önde gelen spor radyolarından Sport Fm, internet sitesi üzerinde karşılaşmanın analizini yaptı. 'AEK ağır hasta' başlığıyla "AEK sezonun başında dağınık göründü. Maçı sadece 3-1 kaybettikleri için şanslılar" yorumu yapıldı.