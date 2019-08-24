Beşiktaş 3-0 Göztepe: Maçın röntgeni

1- BEŞIKTAŞ, evindeki ilk maçında seyirci desteğiyle birlikte Göztepe'ye karşı ilk 10 dakika baskılı bir oyun ortaya koydu. Güven'in 5. dakikada direkten auta çıkan şutu en önemli andı. 41'de bu kez Oğuzhan aynı noktadan direğin aynı noktasına topu nişanladı.

2- SAVUNMADAN çıkarken, zorlanan siyah-beyazlılarda Lens ile Ljajic'in çok sayıdaki top kaybı Kartal'ın hücumlarını başlamadan bitirdi. İlk yarının sonunda Güven'in ayağından gelen gol oyuncuların üzerindeki stresi aldı.

3- İKINCI yarıya bambaşka bir çehrede çıkan Beşiktaş, sonunda iyi futbol ortaya koymayı başardı. Gecenin yıldızı Caner ve Ljajic ile peş peşe gelen goller maçın kopmasını sağladı.

4- EVINDE aldığı üç puanla huzur bulan Kartal, ikinci devredeki futboluyla da umut verdi. Gelecek hafta sahasında oynayacağı Ç.Rizespor maçına rahatlamış olarak hazırlanacak olan Beşiktaş'a bu galibiyet ilaç gibi geldi.

ZEMİN SAĞLIKLI DEĞİL!

Vodafone Park'ta çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ın hocası Avcı, "12 kişi oynadık" diyerek taraftarlara teşekkür etti. Ancak zeminden şikâyetçi oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Vodafone Park'ta ilk kez taraftarın karşısına çıktığını ve onların önünde kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. Taraftara teşekkür eden Avcı, "12 kişi oynadık. Taraftarımız rakibin üstüne gitmemizde katkı sağladı. Gelecek hafta yine taraftarımızın güzel desteklerini bekliyoruz" diye konuştu. Sezon başından itibaren bir oyun dizayn etmeye çalıştıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Sakatlıklar nedeniyle fazla bir araya gelemedik. Zemin de sağlıklı değildi. Umarım Milli Takım arasında bu düzelir. Bu oyunu geliştireceğiz. İlk 25 dakika iyi başladık. Doğru işler yaptık. Topa sahip olduk. İkinci yarı seyircinin baskısı bizi ileri itti. Goller doğru zamanda geldi. Çok mu iyiyiz, değiliz seyirci itti" yorumunda bulundu. Avcı, Quaresma'yı neden oynatmadığı ile ilgili, "Oyun planı olarak tercihimi bu yönde kullandım" ifadesini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı Orhan Ak'ın istifasını ise "6 senedir birlikte çalıştık. Bu ekibe önemli katkılar sağladı. Kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde değerlendirdi.

FORVET GELİRSE SEVİNİRİM

Geçen sezonun son maçında Kasımpaşa karşısında hat-trick yapan Güven, dün Beşiktaş adına sezonun ilk golünü atan isimdi. 20 yaşındaki golcü, karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Kötü başladık ama sonu iyi oldu. Böyle oynamak istiyoruz. Topum direkten döndükten sonra daha çok istedim, daha çok kovaladım ve istediğimizi aldık. Ben işime bakıyorum, forvet gelirse sevinirim, rekabeti severim. Sorumluluğu taşıyabiliyorum diye düşünüyorum."

LJAJİC: SAHA VE HAVA ZORLADI

GEÇEN sezon 9 gol ve 11 asistle Beşiktaş'ı sırtlayan Adem Ljajic dün de skoru ilan eden golü attı. Maçtan sonra ise, "3-0 oldu ama hava şartları ve saha zemini nedeniyle zor bir maçtı" dedi. Bu arada Ljajic, Sırbistan'ın Portekiz ve Lüksemburg ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarına davet edildi.

VİDA KORKUTTU

Caner'in gol vuruşunu yaptığı an Vida ceza sahasında yerde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcular gole mi sevinelim yoksa Vida'ya mı üzülelim diye ikilem yaşadı. Ancak korkulan olmadı. Hırvat yıldız 90 dakikayı tamamladı.

GECENİN YILDIZI CANER

CANER Erkin, 2014-15 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında gol ve asist üretti. Güven'in golünde asist yapan milli yıldız, 54'te sol kanattan kullanılan serbest vuruş sonrası topu ceza sahasına doğru ortaladı. Kaleye yönelen top kaleciyi de yanılttı ve ağlarla buluştu.