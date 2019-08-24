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kariyerinin ilk asistini yaptı, kazandı

, 'in 3. haftasında deplasmanda 'ı Jamie Vardy ve Harvey Barnes'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golün asistini milli oyuncu yaptı. Söyüncü böylelikle İngiltere kariyerindeki ilk asistini yapma başarısı göstermiş oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019 19:23 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 19:25
Çağlar Söyüncü kariyerinin ilk asistini yaptı, Leicester City kazandı

İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti.

Sheffield United ile Leicester City, Bramall Lane Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Leicester City, 38'inci dakikada Vardy'nin bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önce kapattı.

62'nci dakikada McBurnie, durumu eşitledi. 70'inci dakikada Çağlar Söyüncü'nün asistinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Barnes skoru belirledi ve Leicester City, Sheffield United'ı 2-1 yendi.

Maçta bir asist yapan milli oyuncu Çağlar Söyüncü, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.


Çağlar Söyüncü galibiyet sevincini Danimarkalı kaleci Kasper Scmeicel ile yaşadı.

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Çağlar Söyüncü kariyerinin ilk asistini yaptı, Leicester City kazandı
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