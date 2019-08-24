Konyaspor’dan Aslan’a sosyal medyada misilleme

BUGÜN NELER OLDU

SüperLig'in ikinci haftasında yarın İstanbul'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Konyaspor, rakibinin sosyal medyadaki maç anonsunda logosunu yanlış kullanmasına esprili bir yanıt verdi. Sarıkırmızılı kulüp maç duyurusu görselinde Konyaspor'un 1981 tarihli eski logosunu kullanınca, yeşil-beyazlılar da Galatasaray'ın hatasına misilleme yaptı. Konya ekibi,paylaşımında Galatasaray'ın, yıldızlarından birini sildi ve 3 yıldızlı logoyu paylaştı.