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’dan Aslan’a sosyal medyada misilleme

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Konyaspor’dan Aslan’a sosyal medyada misilleme
Süper Lig'in ikinci haftasında yarın İstanbul'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Konyaspor, rakibinin sosyal medyadaki maç anonsunda logosunu yanlış kullanmasına esprili bir yanıt verdi. Sarıkırmızılı kulüp maç duyurusu görselinde Konyaspor'un 1981 tarihli eski logosunu kullanınca, yeşil-beyazlılar da Galatasaray'ın hatasına misilleme yaptı. Konya ekibi, "Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyoruz!" paylaşımında Galatasaray'ın, yıldızlarından birini sildi ve 3 yıldızlı logoyu paylaştı. Eski logosunda 1981 yazan Konyaspor'un yeni logosunda 1922 yazıyor.
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Konyaspor’dan Aslan’a sosyal medyada misilleme
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