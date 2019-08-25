Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray 2. hafta karşılaşmalarında Konyaspor'u evinde ağırlayacak. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu arama motorlarında yoğun olarak araştırmayı sürdürüyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm bilgiler...

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Konyaspor maçına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;