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maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray seyircisinin önüne çıkıyor…

Son iki yılın şampiyonu , bu akşam ile sahasında oynayacağı mücadele ile birlikte bu sezon ilk kez seyircisinin önüne çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta Denizlispor, karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan Aslan, bu akşam seyircisinin önünde kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Son 10 karşılaşmada Konyaspor’a karşı kaybetmeyen Galatasaray’da hazırlıklar tamam! Futbolseverler önemli mücadele öncesinde ‘ hangi kanalda’ sorusunu araştırıyorlar. İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 25.8.2019 16:35
Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray seyircisinin önüne çıkıyor…

Ligin ilk haftasında Denizlispor mağlubiyeti ile başlayan son şampiyon Galatasaray, Konyaspor ile sahasında karşılaşacağı mücadeleden galip ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Taraftar desteğini arkasına alarak kazanmak isteyen Aslan, daha önce Konyaspor ile 40 kere karşı karşıya geldi. Konyaspor karşısında en dikkat çekici istatistik ise Galatasaray'ın son 10 maçta rakibi karşısında mağlubiyet görmemesi oldu. Kritik mücadele öncesi futbolseverler 'Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?' sorusunu araştırıyor. Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu ikinci haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte karşılaşma ile ilgili detaylar…

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Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray seyircisinin önüne çıkıyor…
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