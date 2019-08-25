Minimum fiyat maksimum fayda

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un finanstan sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, transferde yürüttükleri politika ile kulübe önemli maddi kazanımlar sağladıklarını dile getirdi. Doğan, şunları söyledi:Ödedığımız bonservis, kiralama ve imza bedeli toplamdaYeni oyuncuların bu sezonki maaş ücretlerinin toplamıYolları ayırdığımız 8 oyuncunun bu yıl, toplamda ise'lik maliyetinden kurtulduk.'nın transferinden 110 milyon 250 bin lira gelir elde ettik."DOĞAN sözlerine şöyle devam etti: "Bu transfer döneminde yine kulübümüzün finansal yapısına uygun transferler yaparak aynı zamanda saha içinde maksimum verimi alabileceğimiz oyuncuları kadromuza kattık.Geçmiş yıllarda maalesef yanlış politikalar yüzünden sadece bir transfere bonservis bedeli olarak yaklaşık 40 milyon lira ödeniyordu.