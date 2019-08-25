Minimum fiyat maksimum fayda

Trabzonspor'un finanstan sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, transferde yürüttükleri politika ile kulübe önemli maddi kazanımlar sağladıklarını dile getirdi. Doğan, şunları söyledi: "Transferde 16 oyuncuyu kadromuza kattık. Bu oyunculardan üçü serbest statüde, ikisi kiralık. Dört futbolcu için ücret ödemedik. Diğerlerini de bonservisiyle birlikte aldık.
YUSUF'TAN 110 MİLYON TL
Ödedığımız bonservis, kiralama ve imza bedeli toplamda 30 milyon 048 bin TL.
Yeni oyuncuların bu sezonki maaş ücretlerinin toplamı 41 milyon 728 bin 400 TL.
Yolları ayırdığımız 8 oyuncunun bu yıl 39 milyon 800 bin TL
, toplamda ise 62 milyon 195 bin TL
'lik maliyetinden kurtulduk. Yusuf Yazıcı
'nın transferinden 110 milyon 250 bin lira gelir elde ettik."
BU SÜREÇ DEVAM EDECEK
DOĞAN sözlerine şöyle devam etti: "Bu transfer döneminde yine kulübümüzün finansal yapısına uygun transferler yaparak aynı zamanda saha içinde maksimum verimi alabileceğimiz oyuncuları kadromuza kattık. Transfer politikamızı bu şekilde sürdüreceğiz.
Geçmiş yıllarda maalesef yanlış politikalar yüzünden sadece bir transfere bonservis bedeli olarak yaklaşık 40 milyon lira ödeniyordu. Şimdi bu paraya neredeyse bir takım kuracak kadar oyuncu alabiliyoruz."