Q7 acı haberi duyurdu

Beşiktaş'ta ikinci Quaresma dönemi kapandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetime, "" raporu verdiği Portekizli yıldız, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ta istenmediği konusunda bilgilendirildiğini açıkladı. Tecrübeli futbolcu mesajında,ifadelerini kullandı.Siyah-beyazlı kulüp de,açıklamasını yayınlarken, Quaresma'nın ABD ekibiile görüşme halinde olduğu öğrenildi.Beşiktaş'ta iki ayrı dönemde toplam 7. sezonunu geç-i ren Quaresma, 2010'daki ilk gelişinde olay yaratmıştı. Portekizli yıldız, o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda düzenlenen törende 20 bin taraftarın önünde imza atmıştı.QUARESMA, Türkiye'ye gelmiş en büyük yıldızlardan biriydi. Beşiktaş bir yıldız kadar büyük bir profesyonel futbolcuyu da kaybetti. Her futbolcu gibi kusurları vardı ama işini seven, idmanları kaçırmayan, aile hayatına önem veren, takımda liderlik yapmayı seven bir isimdi. İnönü Stadı'nda 20 bin kişiye imza attı, ikinci gelişinde havaalanında 5 bin kişi karşıladı. Beşiktaş taraftarı onu çok sevdi. 2010-2011 sezonunda büyük patlama yapamadı ama ikinci gelişinde Şenol Güneş'le tekrar doğdu... Güneş'in sabrı ve öğretmenliği ile başarılı oldu. Sporting Lizbon altyapısında Cristiano Ronaldo ile futbol yaşantısında adımları birlikte atanAncak bir sorunu vardı, çok çalışmayı Ronaldo kadar sevmedi. Zaten sevse Barcelona, Inter ve Chelsea maceraları farklı olurdu. Beşiktaş büyük bir futbolcuyu ve markayı kaybetti.