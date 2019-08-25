Q7 acı haberi duyurdu

Beşiktaş'ta ikinci Quaresma dönemi kapandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetime, "Gönderebilirsiniz
" raporu verdiği Portekizli yıldız, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ta istenmediği konusunda bilgilendirildiğini açıkladı. Tecrübeli futbolcu mesajında, "Kulüp başkanı tarafından takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Sorunu çözmek için uğraşıyorum. İlerleyen günlerde geleceğimle ilgili basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkürler"
ifadelerini kullandı.
'TEK ÇALIŞACAKSIN'
Siyah-beyazlı kulüp de, "Oyuncuya takım bulabilmesi için izin verilmiştir. Takım bulamazsa sezonun kalanında takımdan ayrı çalışacaktır"
açıklamasını yayınlarken, Quaresma'nın ABD ekibi Los Angeles Galaxy
ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.
İNÖNÜ'DE İMZA ATMIŞTI
Beşiktaş'ta iki ayrı dönemde toplam 7. sezonunu geç-i ren Quaresma, 2010'daki ilk gelişinde olay yaratmıştı. Portekizli yıldız, o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda düzenlenen törende 20 bin taraftarın önünde imza atmıştı.
- BİR GÖRÜŞ -Murat ÖZBOSTAN
BEŞİKTAŞ BİR EFSANEYİ KAYBETTİ
QUARESMA, Türkiye'ye gelmiş en büyük yıldızlardan biriydi. Beşiktaş bir yıldız kadar büyük bir profesyonel futbolcuyu da kaybetti. Her futbolcu gibi kusurları vardı ama işini seven, idmanları kaçırmayan, aile hayatına önem veren, takımda liderlik yapmayı seven bir isimdi. İnönü Stadı'nda 20 bin kişiye imza attı, ikinci gelişinde havaalanında 5 bin kişi karşıladı. Beşiktaş taraftarı onu çok sevdi. 2010-2011 sezonunda büyük patlama yapamadı ama ikinci gelişinde Şenol Güneş'le tekrar doğdu... Güneş'in sabrı ve öğretmenliği ile başarılı oldu. Sporting Lizbon altyapısında Cristiano Ronaldo ile futbol yaşantısında adımları birlikte atan Quaresma, birçok ünlü isim tarafından Ronaldo'dan daha yetenekli bir oyuncu olarak lanse ediliyordu.
Ancak bir sorunu vardı, çok çalışmayı Ronaldo kadar sevmedi. Zaten sevse Barcelona, Inter ve Chelsea maceraları farklı olurdu. Beşiktaş büyük bir futbolcuyu ve markayı kaybetti. Taraftar en çok 'trivela'yı özleyecek.