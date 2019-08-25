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maçı saat kaçta hangi kanalda? Trabzonspor Yeni Malatyaspor canlı yayın...

Süper Lig’de ikinci hafta heyecanı yaşanırken, sezona Avrupa’da iyi bir başlangıç yapan seyirci avantajını da kullanarak ilk galibiyetini almak istiyor. Geçtiğimiz hafta Süper Lig’in ilk maçında Kasımpaşa ile karşılaşan Trabzonspor sahadan 1-1 eşitlik ile ayrılmıştı. Bu hafta, taraftarı önünde mutlak galibiyet isteyen Fırtına karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Futbolseverler ‘Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda’ sorusunu araştırmaya başladılar. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.8.2019 16:56
Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Trabzonspor Yeni Malatyaspor canlı yayın...

Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, ligin güçlü ekibi Medipol Başakşehir'i sahasında 3-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor bu sezon şampiyonluğun favorilerinden olan Trabzonspor'a konuk olacak. Özellikle Avrupa Ligi elemelerinde gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor, ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından bir puan ile ayrılmıştı. Bu sezon ligde ilk kez seyircisinin önüne çıkacak olan Trabzonspor karşılaşmadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Peki, Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar…

TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 2. Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Koray Gençerler'in mücadele edeceği karşılaşmada, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Volkan Ahmet Narinç yardımcılıkları üstlenecek.

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Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Trabzonspor Yeni Malatyaspor canlı yayın...
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