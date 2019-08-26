Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Giresunspor'da dört futbolcu ile yollar ayrılıyor

'da dört futbolcu ile yollar ayrılıyor

Yeşil beyazlı yönetim, , , ve 'dan kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2019 16:52
Giresunspor'da dört futbolcu ile yollar ayrılıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulunun dört oyuncudan kendilerine kulüp bulmalarını istediği bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun Ümraniyespor maçının ardından toplantı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, toplantı sonucu teknik direktör Erkan Sözeri'nin de görüşlerinin alınarak performanslarından dolayı Çağlar Birinci, Muhammet Reis, Mehmet Taş ve Mahmut Boz'dan kendilerine kulüp bulmalarını istenildiği vurgulandı.

Giresunspor, ligin ilk haftasında sahasında Menemenspor'a 2-0, ikinci haftada da dün Ümraniyespor'a 4-1 mağlup olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresunspor'da dört futbolcu ile yollar ayrılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN