Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Gustavo’yu başkan getirecek

Gustavo’yu başkan getirecek

Marsilya ile 6 milyon Euro’ya anlaşan , ödeme planının da netleşmesinden sonra Brezilyalı futbolcuyu ’a getirip imza attıracak

Giriş Tarihi: 26.8.2019
Gustavo’yu başkan getirecek
F.Bahçe'nın Luiz Gustavo transferinde küçük pürüzler kaldı. Marsilya kulübü ile ödeme planı ile ilgili görüşmelerin devam ettiği, bu konudaki anlaşmanın tamamlanmasının ardından Gustavo'nun Marsilya'dan başkan Ali Koç'un özel uçağıyla İstanbul'a geleceği öğrenildi. Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-lacivertlilerin, Gustavo'ya bonuslarla birlikte yılda 3.5 milyon Euro civarında bir ücret ödeyeceği kaydedildi. Oyuncunun bonservis maliyetinin ise 6 milyon Euro olduğu vurgulandı. 32 yaşındaki futbolcu, Rami'nin ardından bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ikinci Marsilyalı oyuncu olacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gustavo’yu başkan getirecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN