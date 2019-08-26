Gustavo’yu başkan getirecek

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe'nın Luiz Gustavo transferinde küçük pürüzler kaldı. Marsilya kulübü ile ödeme planı ile ilgili görüşmelerin devam ettiği, bu konudaki anlaşmanın tamamlanmasının ardındanSarı-lacivertlilerin, Gustavo'ya bonuslarla birlikte yılda 3.5 milyon Euro civarında bir ücret ödeyeceği kaydedildi.32 yaşındaki futbolcu, Rami'nin ardından bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan