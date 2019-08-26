Rami Fenerbahçe’de

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Marsilya'dan Luiz Gustavo haberini beklerken, Fransız kulübü ile yollarını kısa süre önce ayıran Adil Rami'yi İstanbul'a getirdi. 33 yaşındaki stoperle, bugün sağlık kontrollerinin ardından transfer görüşmelerine başlanacağı resmi siteden duyuruldu. Fenerbahçe'nin, uzatma opsiyonunun da sarı-lacivertlilerin elinde bulunduğu kaydedildi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın "raporunun ardından transfer için temasa geçilirken, oyuncu ile görüşen Comolli'nin de,şeklinde ifade kullandığı kaydedildi. Sarı-lacivertli yönetim, Marsilya'nın disiplinsizlik dolayısıyla sözleşmesini feshettiği Rami'yedüşündüğünden bu transfere onay verdi.Babası uyuşturucu kullandığı için uzun süre belediyede çöp toplama işlerinde çalıştı.2007'de ilk profesyonel sözleşmesine imza attı ve 4. Lig'den Lille'e transfer oldu.52 yaşındaki Pamela Anderson ile yaşadığı aşk ile gündeme geldi.Fransa'nın yanı sıra İspanya, İtalya liglerinde görev yaptı.Bir TV programında çamur havuzunda şov yaparken sakatlanınca, Marsilya yönetimi sözleşmesini feshetti.İstanbul'a kız kardeşi ile gelen Rami ,Çünkü onlara karşı daha önce oynamıştım. Taraftarlar ve stadyum çok ateşliydi.dedi.