Fenerbahçe kazanıyor, rakipleri dağıtıyor

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında aldığı galibiyetle ligde ikide iki yaparak liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli camia kabus gibi geçen sezonun ardından zorlu bir deplasmanda galibiyet sevinci yaşarken, takımdaki şampiyonluk emareleriyle ayrı bir heyecan yaşıyor. Kanarya yine Ersun Yanal'ın teknik direktör olduğu 2013-14 sezonunda Nisan ayında şampiyonluğa ulaşırken, 4 maçı geriden gelip kazanmış, 4 maçta ise 90. dakika ve uzatmalarda attığı gollerle galip gelmişti. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada "Geriden gelerek kazanmak rakipler için ayrıca bir moral çöküntüsü oluyor" yorumu yaptı.

GERIDEN GELIP KAZANDIĞI MAÇLAR

4.hafta Kasımpaşa (d) 2-3

10.hafta Bursaspor (d) 2-3

14.hafta Ç.Rize (d) 1-2

18.hafta Konya 2-1

90. DK SONRASI KAZANDIĞI MAÇLAR

4.hafta Kasımpaşa (d) 2-3 (90 Webo)

8.hafta Erciyes 0-1 (90 Emenike)

10.hafta Bursa (d) 2-3 (90 Egemen)

12.hafta Antalya (d) 1-2 (90 Sow)