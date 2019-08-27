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kazanıyor, rakipleri dağıtıyor

, geriden gelip, son dakikada kazandığı Başakşehir maçıyla 2013-14’ü hatırlattı. Kanarya o yıl, 4 kez geriden gelip, 4 kez de uzatmada attığı gollerle kazanmıştı

Giriş Tarihi: 27.8.2019
Fenerbahçe kazanıyor, rakipleri dağıtıyor

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında aldığı galibiyetle ligde ikide iki yaparak liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli camia kabus gibi geçen sezonun ardından zorlu bir deplasmanda galibiyet sevinci yaşarken, takımdaki şampiyonluk emareleriyle ayrı bir heyecan yaşıyor. Kanarya yine Ersun Yanal'ın teknik direktör olduğu 2013-14 sezonunda Nisan ayında şampiyonluğa ulaşırken, 4 maçı geriden gelip kazanmış, 4 maçta ise 90. dakika ve uzatmalarda attığı gollerle galip gelmişti. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada "Geriden gelerek kazanmak rakipler için ayrıca bir moral çöküntüsü oluyor" yorumu yaptı.

GERIDEN GELIP KAZANDIĞI MAÇLAR

  • 4.hafta Kasımpaşa (d) 2-3
  • 10.hafta Bursaspor (d) 2-3
  • 14.hafta Ç.Rize (d) 1-2
  • 18.hafta Konya 2-1

90. DK SONRASI KAZANDIĞI MAÇLAR

  • 4.hafta Kasımpaşa (d) 2-3 (90 Webo)
  • 8.hafta Erciyes 0-1 (90 Emenike)
  • 10.hafta Bursa (d) 2-3 (90 Egemen)
  • 12.hafta Antalya (d) 1-2 (90 Sow)
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Fenerbahçe kazanıyor, rakipleri dağıtıyor
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