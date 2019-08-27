Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Ben Arfa, İstanbul'a mı geliyor?

Fenerbahçe'de Adil Rami transferinin ardından gözler Luiz Gustavo ve Hatem Ben Arfa'ya çevrildi. Stoper mevkiindeki eksiklerini gideren, orta saha ve hücuma katkı sağlayacak oyuncular için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de özellikle Ben Arfa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte gündeme düşen son haber...

HATEM BEN ARFA FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Sabah gazetesi yazarlarından Fatih Doğan, Hatem Ben Arfa ve Fenerbahçe konusunda flaş bir iddia ortaya attı. TRT Spor'da konuşan Fatih Doğan, 32 yaşındaki Fransız 10 numaranın Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu söyledi. Doğan ayrıca, Ben Arfa'nın bu akşam TSİ 20.00 civarı İstanbul'a geleceğini de belirtti.

İTALYAN GAZETECİ TEKLİFİ AÇIKLADI

La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde Fenerbahçe yönetiminin bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki 10 numaraya yıllık 2,5 milyon Euro'dan üç senelik kontrat teklif ettiğini yazdı. Rennes ile sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine bir türlü kulüp bulamayan yıldız futbolcunun bu teklife nasıl bir cevap vereceği ise merakla bekleniyor.

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DAMIEN COMOLLI NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Haziran ayında RMC Sport televizyonunda katıldığı bir programda Ben Arfa için "Hatem ile tanışıklığımız 14 yıl öncesine dayanıyor. Şu anda bir 10 numaraya (Miha Zajc) sahibiz. Kış döneminde Empoli'den transfer ettik. O yüzden Ben Arfa'yla ilgili bir şey bilmiyorum." demişti.