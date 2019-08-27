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haberleri: transferinde herkesi heyecanlandıran o detay

'de gündem transferi... Sarı lacivertli takımda Adil Rami'nin ardından bir diğer Marsilyalı Luiz Gustavo'da da sona gelindi. Ersun Yanal'ın transferini çok istediği Brezilyalı orta sahayla ilgili yaşanan son gelişmeler de Fenerbahçe taraftarlarını sevindirecek cinstendi. İşte Luiz Gustavo-Fenerbahçe transferinde son durum...

Giriş Tarihi: 27.8.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 09:24
Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo transferinde herkesi heyecanlandıran o detay

'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Uzun süredir teknik heyetin istediği transferini bitirmeye çok yaklaşan sarı-lacivertiller, sol bek ve forvet hattı için de takviyeye hazırlanıyor.

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Fenerbahçe transfer haberleri: Luiz Gustavo transferinde herkesi heyecanlandıran o detay
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