Adil Rami: Açım, hazırım, mutluyum

Fenerbahçe'nin iki gün önce İstanbul'a getirdiği Fransız stoper Adil Rami detaylı sağlık kontrollerinden başarıyla çıktı. Sarı-lacivertli kulüp de deneyimli savunmacı ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Fransa Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğu de bulunan oyuncu, Sportif Direktör Comolli'nin hazır bulunduğu törenle kendisini F.Bahçeli yapan imzayı attıktan sonra yeni forması ile ilk pozlarını verdi. Sosyal medya hesabından ise "Açım, hazırım ve mutluyum" açıklaması yaptı.

Oyuncunun yıllık 2 milyon Euro kazanacağı, bonuslarla bu rakamın 5 milyon Euro'yu bulacağı iddia edildi. Adil Rami'nin Trabzonspor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.



İmzanın ardından idmana çıkan Rami, çift kale maçı kazanınca takımıyla zafer pozu verdi.