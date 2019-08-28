Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 3. Hafta heyecanı yaşanacakken, gözler Fenerbahçe Trabzonspor derbisine çevrildi. Bir tarafta geçtiğimiz kötü sezonun ardından lige oldukça iyi bir başlangıç yapan ve ilk maçını kazanan Fenerbahçe, diğer tarafta ise bu sezon oluşturduğu güçlü kadro ile Avrupa ve ligde oldukça iddialı bir konumda olan Trabzonspor! Trabzonspor uzun yıllardır gelen Kadıköy'deki galibiyetini sonlandırmak isterken, Fenerbahçe ise 3'te 3 yaparak ligdeki iyi başlangıcını devam ettirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor ne zaman? Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar…

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Trabzonspor derbi maçı 01 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, rakiplerine geçit vermiyor.

TRABZONSPOR 20 MAÇTIR KAYBETMİYOR

En son geçen sezon 26 Şubat'ta Ümraniyespor'a Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 20 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.

Altı aydır mağlubiyet görmeyen Karadeniz ekibi, 20 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik aldı.