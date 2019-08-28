Galatasaray ölüm grubunda

FRANSA'NIN Onze Mondial dergisi, Şampiyonlar Ligi'nde yarın çekilecek kura çekimi öncesinde Fransız temsilcisi Paris Saint- Germain'i bekleyen 'ölüm grubu'nun nasıl olabileceğini araştırdı. Dergiye göre, her torbanın en güçlü takımlarının birleştiği ve 'ölüm grubu' ismini aldığı grupta Galatasaray'da yer aldı. Değerlendirmede Galatasaray için "Babel, Emre Mor, Nzonzi ve Seri gibi transferler yaptılar. Türkiye'de oynamak hiç kolay değildir. Özellikle Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'a karşı oynuyorsanız kazanmanız zorlaşır" sözleri kullanıldı.

Seçim zorunluluğu yok

11 Temmuz'da İstanbul 14.Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Allbayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın idari ibrasızlığın kaldırılmasına yönelik aldırdığı tedbir kararının aynı şekilde devam etmesine karar vermişti. Ancak 30 Temmuz'da Galatasaray Denetleme Kurulu için 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin koyduğu tedbir, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4.Hukuk Dairesi tarafından kaldırıldı. Son bir hamlede bulunan yönetim, yönetici Okan Böke aracılığıyla mahkemeye tekrar başvuruda bulundu. Mahkeme, Denetim Kurulu adına ihtiyati tedbir talebini kabul etti ve seçim zorunluluğu ortadan kalktı.