Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye doğru

Fenerbahçe'nin aylardır sürdürdüğü Luiz Gustavo operasyonunun kilit gününe gelindi. Marsilya, Brezilyalı için nihai kararını bugün açıklayacak. Fransız ekibinin hocası Villas-Boas ve Başkan Eyraud, oyuncuyla son bir görüşme yaptı. Başkan ve hoca, Gustavo'ya "Sen hala planlarımız dahilindesin. Sadece futbolcu olarak değil sonrasında da bu kulübe hizmet etmeni istiyoruz. Kararını bir kez daha gözden geçir" ifadelerini kullandılar.

MARSİLYA CEPHESİ ARTIK PES ETTİ

Gustavo kendisine olan tüm güvene rağmen takımdan ayrılmak istediğini yineleyerek, "Devre arasında Çin'den gelen teklifi değerlendiremedim. Bu kez fırsatı kaçırmak istemiyorum. Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak ve kariyerime orada nokta koymak istiyorum" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki orta sahanın bu sözlerinin ardından Marsilya cephesinin elinde hiçbir koz kalmadı.

YAKIN ZAMANDA YOLCULUK VAR

Fenerbahçe, Gustavo için Marsilya'ya 5.5 milyon Euro önerdi. Marsilya teklifi kabul ederken, son bir görüşme için sarı-lacivertlilerden süre istemişti. Gustavo'yu geri döndürme çabaları sonuç vermedi. Bugün büyük bir sürpriz olmazsa Fransız kulübü, Fenerbahçe'ye transfere onay verdiğini duyuracak. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Gustavo birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek resmi olarak Fenerbahçe kadrosuna katılacak.

SON İKİ MAÇTA 180 DAKİKA

2021'e kadar Marsilya ile sözleşmesi olan Gustavo, Fransa Ligi'nin ilk iki haftasında takımdaki yerini aldı ve 180 dakika sahada kaldı.