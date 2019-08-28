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, ’ın gözüne girdi

’un Fransa’nın Le Havre takımından transfer ettiği genç sağ bek oyuncusu , Faslı Issam Chebake’nin sakatlığında bulduğu forma şansını iyi kullanarak hocası ’ın gözüne girmeyi başardı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019 12:23
Özer Özdemir, Sergen Yalçın’ın gözüne girdi

21 yaşındaki Fransa doğumlu Özer Özdemir, ligin 2. haftasında forma giydiği Medipol Başakşehir maçındaki başarılı performansından sonra, geçen hafta oynanan Trabzonspor müsabakasında da kendisine verilen görevi eksiksiz yerine getirdi. Sezon başında Fransa 2. Ligi ekiplerinden Le Havre'den transfer edilen Özer Özdemir, oynadığı maçlarda özellikle sürati ve kademelere zamanında girme başarısıyla dikkat çekti.

Genç futbolcu Trabzonspor maçında bordo mavili takımın en etkili oyuncusu Nwakaeme'ye etkili olma fırsatı vermeyerek, hocasının kendisine güvenini boşa çıkarmadı.

Gurbetçi futbolcu Özer, Faslı Issam Chebake'nin ligin 1. haftasında oynanan M. Başakşehir maçında sakatlanması üzerine oyuna girmiş ve sergilediği performansla formayı kolay kolay vermeyeceğinin mesajını vermişti.

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Özer Özdemir, Sergen Yalçın’ın gözüne girdi
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