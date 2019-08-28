Süper Lig'de yayın gelirleri nasıl dağıtılacak?

Sezon başında yayıncı kuruluş Digiturk ve kulüpler arasında süren yayın gelirleri pazarlığı dolar kurunun 5.80 liraya sabitlenmesiyle son bulurken, gözler yayın gelirlerinin dağılımına çevrilmişti. Hürriyet'in haberine göre Kulüpler Birliği Vakfı'nın yaptığı çalışma sonunda gelir dağılımı belli oldu. Buna göre 2019/20 sezonunu şampiyon tamamlayan kulüp kasasına 230 milyon liraya yakın bir para koyacak. Lig sonuncusu olan takım ise 67 milyon lira kazanacak. Mayıs ayı itibariyle 18 kulübün kasasına toplamda 2 milyar liraya yakın para girecek.