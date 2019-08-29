Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün son durumu belli oldu

AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün son durumu belli oldu

'un AEK'ya 2-0 mağlup olduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçta sakatlanarak 44. dakikada yerini Yusuf Sarı'ya bırakan genç yıldız Abdülkadir Ömür'ün son durumu belli oldu. Maç sonrasında MR'a alınan genç oyuncunun sol dizinde darbeye bağlı travma ve ödem oluştuğu tespit edildi.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 23:01 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 23:16
AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün son durumu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, evinde AEK'yı ağırladı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan Trabzonspor, adını grup aşamalarına yazdırmayı başarırken bordo mavili ekibin 20 yaşındaki oyuncusu Abdülkadir Ömür ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve 44. dakikada yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.

Genç oyuncu maç sonrasında acil MR'a alındı ve sol dizinde darbeye bağlı travma ve ödem oluştuğu tespit edildi. Öte yandan genç oyuncunun durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

Genç oyuncunun durumu, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi belli olacak.

Bu sezon 6 maçta forma giyen Ömür, 1 gol atıp 2 asist yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün son durumu belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN