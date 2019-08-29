AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün son durumu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, evinde AEK'yı ağırladı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan Trabzonspor, adını grup aşamalarına yazdırmayı başarırken bordo mavili ekibin 20 yaşındaki oyuncusu Abdülkadir Ömür ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve 44. dakikada yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.

Genç oyuncu maç sonrasında acil MR'a alındı ve sol dizinde darbeye bağlı travma ve ödem oluştuğu tespit edildi. Öte yandan genç oyuncunun durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

Genç oyuncunun durumu, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi belli olacak.

Bu sezon 6 maçta forma giyen Ömür, 1 gol atıp 2 asist yaptı.