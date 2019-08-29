Altay Bayındır: Trabzonspor kritik virajımız

F.BAHÇE'NIN genç file bekçisi Altay Bayındır FBTV'ye konuştu. Lige iyi başladıklarını ancak Trabzonspor karşılaşmasının kritik viraj olduğunu belirten Altay, "İki galibiyet takıma çok şey kattı. Sevindirici bir durum ancak böyle şeylere fazla kapılmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Trabzonspor'a çok iyi konsantre olup, taraftarlarımızla aldığımız puanlara yenisini ekleyip, yolumuza devam etme düşüncesindeyiz. Bir arkadaşın hata yaptığında onun açığını kapatmak için mücadele edersen takım oluyorsun. Emre ağabey bu konuda büyük değer" dedi.

Ben Arfa için Nice iddiası

BONSERVISI elinde olan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'ya Fenerbahçe'nin yıllık 2,5 milyon Euro'dan üç senelik sözleşme önerdiği iddia edilmişti. 32 yaşındaki ofansif orta sahanın geleceğiyle ilgili ülkesinde yayım yapan France Football'den flaş bir iddia geldi. Yıldız oyuncuya Nice'in talip olduğu duyuruldu. Haberde Ligue 1 ekibinin teknik direktörlüğünü yapan Patrick Vieira'nın bonservisi elinde bulunan oyuncuya henüz onay vermediği de belirtildi.

F.Bahçe'den Hatay'a iki transfer

TFF 1. Lig ekibi Hatayspor, daha önce Fenerbahçe forması giyen Samed Karakoç ve Abdurrahman Canlı ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı. Orta sahada görev yapan Samed Karakoç ve Abdurrahman Canlı geçtiğimiz sezon kiralık olarak Tarsus İdman Yurdu formasını giymişti. İmza törenine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Başkan Vekili Aydın Toksöz katıldı.