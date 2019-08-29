Derbilerin hakemi: Fırat Aydınus

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonunun ilk büyük maçı pazar günü Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki zorlu mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın 4 hakemi Ali Şansalan. VAR'da Ali Palabıyık, AVAR'da ise Mustafa Emre İyisoy olacak.

Fırat Aydınus, Cemil Usta Sezonunun ilk haftasında Yeni Malatya-Başakşehir karşılaşmasında VAR hakemi olarak görev yapmıştı. 34 yaşındaki tecrübeli hakem geçen hafta ise Çaykur Rizespor-Sivasspor karşılaşmasında orta hakem olarak düdük çalmıştı. FIFA kokartlı hakemimiz Fırat Aydınus, geçen sezon da Trabzonspor-Beşiktaş (2-1), Galatasaray-Fenerbahçe (2-2), Fenerbahçe-Beşiktaş (1-1) ve Trabzon- Galatasaray (4-0) derbilerini yönetmişti.

Geçen sezon 21 maça çıktı

45 yaşında olan İstanbul Bölgesi hakemi Aydınus, geçen sezon 21 Süper Lig ve 26 VAR karşılaşmasında görev yaptı. Cüneyt Çakır (25/26), Mete Kalkavan (23/21), Bülent Yıldırım (20/25), Ali Palabıyık (20/20) ve Suat Arslanboğa'nın (18/20 -15 Avar, 10 4. hakem) ardından en çok maç yöneten 6. isim oldu.