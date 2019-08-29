Fenerbahçe'den Dario Melnjak hamlesi

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından Çaykur Rize'den ikinci transferini yapmak için kolları sıvadı. Başkan Ali Koç, Dario Melnjak transferi için bizzat devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin başkanı, Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı arayarak 26 yaşındaki Hırvat sol bek için izin istedi. Koç, Kartal'a "Hocam Melnjak için kulübünüz ile görüşmek istiyoruz. Ancak ben onayın olmadan adım atmak istemedim. İznin olursa görüşmelere başlayacağız" dedi.

TAKASLA ARAYI BULACAK

Kartal'ın Koç'a verdiği yanıt, "Melnjak benim takımım için vazgeçilmez bir isim. Onu kaybedemem" oldu. İlk görüşme olumsuz sonuçlandı. Ancak Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı memnun edecek isimleri takasta kullanarak yeniden bir hamle yapacağı öğrenildi.

HASAN ALİ DÖNDÜ!

SAKATLIĞI nedeniyle Almanya'da tedavi gören Hasan Ali Kaldırım, Türkiye'ye döndü. Samandıra Tesisleri'nde özel program uygulanan oyuncunun kesinlikle ayağını kullanmadığı, 3 hafta daha bu şekilde çalışmaya devam edeceği kaydedildi. Milli yıldız, 6. haftada oynanacak G.Saray derbisini hedefliyor ancak kritik macta oynaması çok zor. Dirar'ın, sol bek oynadığı F.Bahçe'de futbolcular Hasan'ı, "Aaa takıma sol bek gelmiş" esprisi yaparak karşıladı.

TEKNOLOJİK ZAFER

F.BAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, idmanlarda kullandığı teknolojinin meyvesini almayı başardı. Yanal tepe kameradan çekilen görüntüleri maç sırasında canlı olarak takip ediyor. Anlık analizi Türkiye'de ilk defa kullanan Yanal ve ekibi dünyada da bu çalışmayı yapan birkaç kulüpten birisi olarak dikkat çekiyor.

Geçen sezonun devre arasında Rize'ye gelen ve 16 maçta 1387 dakika görev yapan Melnjak 4 gol, 2 asistle oynamıştı. Hırvat yıldız, ilk iki haftada 180 dakika sahada kaldı ve bir gol attı.

GUSTAVO'DA SON 24 SAAT!

FENERBAHÇE'NIN anlaştığı Luiz Gustavo transferinin bugün netleşmesi bekleniyor. Takımın banko isimlerinden olan Brezilyalı orta saha, dün akşam Marsilya'nın, Nice ile oynadığı maçta 11'e alınmadı ve son 10 dakika oynadı. Sarı-lacivertlilerin, Marsilya ile 5.5 milyon Euro ile anlaştığı tecrübeli yıldızın bugün kulüple vedalaşacağı ve İstanbul'un yolunu tutacağı öğrenildi. Fransız basını RMC Sport da, Gustavo'nun adım adım Fenerbahçe'ye yaklaştığını bildirdi.